Саратовский облсуд постановил выплатить Ландо более полумиллиона рублей за услуги адвокатов

Александр Ландо. Фото Саратовского областного суда

Саратовский областной суд постановил взыскать в пользу бывшего руководителя региональной Общественной палаты Александра Ландо почти 522 тыс. рублей.

Напомним, уголовное дело по подозрению в мошенничестве в отношении него было отменено в начале 2021 года. Ландо обратился в Волжский районный суд, чтобы ему возместили расходы на адвокатов — 425 тыс. рублей за работу Татьяны Штоды и 200 тыс. рублей за услуги Артура Нерсисяна.

Суд удовлетворил заявление лишь частично, взыскав в пользу Александра Ландо чуть более 525 тыс. рублей.

Управление Федерального казначейства по Саратовской области не согласилось с постановлением и просило снизить размер имущественного вреда. Они указывали, что адвокаты участвовали в следственных действиях не так долго, поэтому указанная сумма несоразмерна их работе.

Проверив материалы, Саратовский облсуд счел необходимым снизить сумму индексации по каждой квитанции ввиду неверного расчета. Таким образом, в пользу Ландо должны выплатить 521 918 рублей.

Заседание Саратовского областного суда

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