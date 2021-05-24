В Саратове обнаружен незаконный слив нефтяных отходов в лесу

В Саратовском районе обнаружен очаг загрязнения нефтяными отходами. Превышение содержание нефти и нефтепродуктов в почве более чем в десять раз.

Следственный отдел по Саратову регионального СУ СКР возбудил уголовное дело о загрязнении окружающей среды химическими отходами.

- По данным следствия, коммерческой организации, специализирующейся на переработке нефтепродуктов, Управлением Росприроднадзора по Саратовской области была выдана лицензия на осуществление деятельности по сбору и транспортировке отходов 3-4 классов опасности по конкретному адресу в Волжском районе города Саратова. Однако в нарушение условий лицензии основную деятельность фирма осуществляла на земельном участке, расположенном в Саратовском районе. При этом в период с августа 2016 года по декабрь 2020 года организация производила слив нефтепродуктов через систему дренажа в оборудованный в лесополосе резервуар, не имеющий донного основания. Тем самым, сброс экологически опасных отходов (нефтепродуктов) осуществляется непосредственно в почвенный слой, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

Загрязнения выявлены сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Саратовской области.

Сейчас ведутся следственные действия.

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