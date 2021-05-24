Из саратовского аэропорта открылись рейсы в Казань

Состоялся первый рейс из Саратова в Казань. Фото пресс-службы аэропорта «Гагарин»

Вчера, 23 мая, состоялся первый рейс из саратовского аэропорта «Гагарин» в Казань.

Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, первый рейс встретили водной аркой на перроне. Первому зарегистрировавшемуся пассажиру вручили сертификат на бесплатный перелет, им оказался житель Балакова Владислав Гуськов, вылетавший из Саратова в Казань.

Владислав Гуськов. Фото пресс-службы аэропорта «Гагарин»

Полеты будут выполняться два раза в неделю авиакомпанией Red Wings на самолете Sukhoi Superjet 100.

Рейсы из Саратова по четвергам планируются в 21:30, прибытие в Казань — в 21:45. По воскресеньям до конца мая вылет из «Гагарина» — в 17:35, прибытие в Казань — в 17:50. С июня вылеты по воскресеньям запланированы в 16:50, прибытие в Казань — в 17:05.

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