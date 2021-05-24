Определены еще два подрядчика на достройку инфекционной больницы в Елшанке

Инфекционная больница в Елшанке Фото: Александр Уриевский

Достраивать корпуса №2 и 6 инфекционной больницы в Елшанке в Саратове за 210,4 млн рублей будет энгельсский ООО «Специализированный застройщик «Межрегионстрой» (строит бассейны в Турках, Самойловке, детсады в Энгельсе и Балашове и т. д).

Корпус №3 инфекционной больницы за 179,39 млн рублей достроит саратовское ООО «Строй Эксперт» (возводит приют для животных в Заводском районе Саратова).

Ранее оба конкурса были сорваны, у московского участника АО «Авиапромстрой» отклонили заявки.

Результаты новых конкурсов, которые проводило ГКУ «Управление капитального строительства», стали известны 21 мая.

Сейчас на стройке работает по действующему контрактам энгельсское ООО Специализированный застройщик «ПДПСТРОЙ» и саратовское ООО «Предприятие по строительству «Лесстр».

Объект должен быть полностью сдан до 31 августа 2021 года.

Напомним, с инициативой строительства больницы выступил председатель ГД РФ Вячеслав Володин.

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