В Саратове субботним вечером заполыхала баня

В Ленинском районе Саратова в субботу, 22 мая, случился пожар.

- В 19:20 поступил сигнал о возгорании частной бани на улице Песочная. На место выдвинулись два расчета, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС.

Площадь пожара составила 6 кв. м. По предварительным данным, он произошел в результате несоблюдения правил устройства и эксплуатации печи.

Напомним, вчера, 23 мая, в Саратовской области сгорели коровник и охотничий домик.

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