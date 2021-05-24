Мэрия Саратова почистит за бюджетный счет пруды, которые собирается отдать в частные руки

Пруд Семхоз

Муниципальный контракт на очистку 15 прудов в Ленинском и Кировском районах Саратова заключен 24 мая. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Истребят комаров, отремонтируют плотины, уберут мусор и заросли на в том числе, на следующих прудах: Верхний и Нижний Андреевские пруды, Карамяновский и Бахчев пруды, пруд Бардинский и Семхоз, Верхний и Нижний пруды в поселке Жасминный, пруд в овраге «Балагой» и в центре села Багаевка и др.

Как следует из информации на сайте госзакупок, выполнять все эти работы будет МУП «Водосток», которое выиграло конкурс. На все эти работы заложено 750 тысяч рублей.

Напомним, что еще в феврале мэрия опубликовала концепцию возможного использования вокруг пруда Бахчевый. Его, а также пруд Семхоз планируют передать для обоустройства в частные руки, потому что у города на это якобы нет денег.

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