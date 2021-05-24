В Саратовской области стартовал Всеармейский конкурс «Мастера артиллерийского огня»

На полигоне Широкий Карамыш в Саратовской области начался Всеармейский этап конкурса Армейских международных игр «Мастера артиллерийского огня».

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Центрального военного округа, на открытии присутствовали: начальник Ракетных войск и артиллерии ВС РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский, представители правительства Саратовской области, юнармейцы, жители региона и участники соревнований.

Военнослужащие в течение недели будут состязаться в индивидуальной гонке, ночном спринте и гонке взводов.

Расчеты 120-мм минометных комплексов 2С12А «Сани» в дневное и ночное время поразят мишени, расположенные на дистанциях до 1500 метров, проедут трассу с препятствиями на машинах Урал-43206, будут стрелять из гранатометов, пулеметов и автоматов.

В итоге будут выбраны лучшие минометные расчеты, которые представят Россию на международном этапе Армейских игр.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.