В Саратовской области сгорели коровник и охотничий домик

В Озинском районе сгорел коровник Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Саратовской области вчера, 23 мая, случились пожары в Озинском и Вольском районах.

- В 16:08 поступил сигнал о возгорании в коровнике в селе Маслов-Орешин. На место выехал один расчет. Площадь пожара составила 5 кв. м. Коров внутри не было, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В 18:04 загорелся охотничий домик в селе Терса. Горела кровля на площади 48 кв. м. Крышу тушили два пожарных расчета.

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