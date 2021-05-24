Непунктуальная жительница Энгельса устроила дебош в аэропорту Челябинска

В аэропорту Челябинска 58-летняя жительница Энгельса Саратовской области устроила дебош вечером 20 мая.

- В дежурную часть поступило сообщение, что к выходу на посадку рейса Челябинск — Москва нужен наряд полиции, так как опоздавшая на рейс пассажирка выражалась грубой нецензурной бранью в адрес представителей авиакомпании, — сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

Нарушительницу привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.

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