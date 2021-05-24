Житель Вольска спилил и украл забор из детского лагеря

В Пензенской области поймали жителя Вольска Саратовской области, которого подозревают в краже металла.

- В полицию Кузнецкого района обратилась местная жительница. По ее словам, неизвестное лицо совершило кражу металлических конструкций с территории недействующего детского лагеря, расположенного в селе Тихменеве, — рассказали в УМВД по Пензенской области.

Полицейские задержали 34-летнего ранее судимого жителя Вольска. Он спилил и украл 70 метров металлического забора и 12 листов кровельного железа с крыши сарая.

При задержании у мужчины изъяли похищенное. Теперь злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.

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