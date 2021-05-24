В Саратовской области выздоровели 58 тысяч заразившихся коронавирусом

В Саратовской области за сутки коронавирусом заразились 117 человек, а выздоровели — 251.

Среди новых заболевших 44 жителя Саратова, 12 — Энгельсского района, 9 — Балаковского.

У 14 человек выявлена пневмония.

Таким образом, с начала пандемии в Саратовской области заразились 61 929 человек, выздоровели — 58 115.

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