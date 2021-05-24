Саратов попал в топ самых забывчивых городов России

Жители Саратова попали в топ самых забывчивых россиян.

Рейтинг составлен по данным социологического опроса агентства Zoom Market.

Гражданам задавали четыре вопроса: скажите, вы часто записываете нужную вам информацию чтобы не забыть? Вы часто забываете о назначенных встречах и договоренностях? Вы часто теряете свои вещи? Вы можете назвать себя забывчивым человеком?

В итоге на первом месте по забывчивости оказался Брянск, на втором — Саратов, на третьем — Красноярск. Хорошая память оказалась у жителей Перми, Владивостока и Москвы — это 20, 21 и 22 места рейтинга соответственно.

Кроме того, 63% опрошенных отметили, что записывают важную информацию, 18% сказали, что часто забывают о назначенных встречах и договоренностях. Свои вещи часто теряют 7% респондентов, а назвать себя забывчивыми могут 14%.

Чаще всего теряют кошельки и деньги — так ответили 34% опрошенных, ключи (21%), телефоны (15%), паспорта/документы (12%) и другое.

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