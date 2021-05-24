Житель Кирова приехал в Саратовскую область и пропал

В Саратовской области пропал 58-летний житель Кирова.
Как сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт», Андрея Шевелева никто не видел с 14 мая.
Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, светлые волосы, серо-голубые глаза. Мужчина хромает.
На момент пропажи он был одет в бежевую рубашку в клетку, серые брюки, мужские летние туфли. С собой у него была черная матерчатая сумка.
- Требуется помощь в распространении информации по сети! — отмечается в посте в группе в социальной сети.
Если вы видели Андрея Шепелева, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112.
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