Ночью в Энгельсе сожгли два автомобиля

Пожар на Кондакова в Энгельсе 24 мая 2021 года Фото: Александр Уриевский

В Энгельсе в районе пляжа минувшей ночью, 24 мая, сгорели два авто.

Пожар начался около 0.30 с сильного хлопка и звука удара. По сообщению очевидцев, в машину стоящую у дома на Кондакова, 48 возле бетонного забора у дамбы что-то бросили. Огонь вспыхнул сразу, охватив правую сторону автомобиля. В течение нескольких минут загорелась и припаркованная следом иномарка.

Пожар на Кондакова в Энгельсе 24 мая 2021 года Фото: Александр Уриевский

Машина пожарной охраны прибыла спустя пять минут после начала ЧП и в течение двух минут огнеборцы ликвидировали возгорание уже двух автомобилей. К этому моменту большую часть припаркованных рядом авто владельцы успели отогнать подальше. Особую опасность представляла находящаяся в 20 метрах от пожара газораспределительная будка.

При пожаре никто не пострадал.

Официальную причину возгорания установят специалисты.

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