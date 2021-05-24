Грибник нашел череп в Татищевском районе

Грибник нашел в лесу череп
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Кости человека были найдены 23 мая в Татищевском районе Саратовской области.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, останки обнаружил грибник в четырех километрах от села Никольское.
Следователи СК вместе с экспертом осмотрели место происшествия и найденный череп. Начата проверка, устанавливается личность погибшего. По итогам будет принято решение.
Следователи начали проверку
Фото: СУ СКР по Саратовской области
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.