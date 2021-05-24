Грибник нашел череп в Татищевском районе

Грибник нашел в лесу череп Фото: СУ СКР по Саратовской области

Кости человека были найдены 23 мая в Татищевском районе Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, останки обнаружил грибник в четырех километрах от села Никольское.

Следователи СК вместе с экспертом осмотрели место происшествия и найденный череп. Начата проверка, устанавливается личность погибшего. По итогам будет принято решение.

Следователи начали проверку Фото: СУ СКР по Саратовской области

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