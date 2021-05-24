На обочине дороги в Марксе найден труп

Тело мужчины найдено на обочине дороги Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Марксе Саратовской области найдено тело мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, труп был обнаружен на обочине дороги по Мельничному проезду.

Его заметил местный житель 23 мая. Он сообщил в полицию. На место выезжали следователи СК и эксперты. Осмотр трупа показал, что на голове погибшего имеются кровоподтеки. Установлена также личность — это 58-летний житель Маркса.

Начата доследственная проверка. После установления точной причины смерти будет принято процессуальное решение.

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