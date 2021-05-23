Пожар в здании на Московской отключил телефонную линию Единой диспетчерской службы в Саратове

В Саратове по адресу Московская, 37 загорелась пристройка к 3-этажному административному зданию. В МЧС сообщили, что пожар был потушен силами 4 расчетов к 12.40. Никто не пострадал.

При этом в мэрии города сообщили, что из-за пожара 35 телефон городской Единой дежурно-диспетчерской службы 659-659 временно недоступен. По всем вопросам горожане могут обращаться по номеру 37-13-08.

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