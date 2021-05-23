От коронавируса в Саратовской области скончались 34 человека за неделю

В регионе не снижается смертность от коронавируса
Количество смертей непосредственно от коронавируса в Саратовской области к 23 мая достигло 1038 случаев.
По данным минздрава Саратовской области за минувшие стуки, к утру 23 мая, стало известно о еще пяти случаях смерти от COVID-19 в регионе.
- Скончались три женщины и двое мужчин в возрасте от 61 до 86 лет, - уточнили в минздраве.
За неделю с 17 по 23 мая в регионе умерли от коронавируса 34 человека.
Напомним, за сутки выявлено 121 новый случай заражения. Излечились 243 человека.
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