В Саратове нашли подозреваемого в убийстве и сожжении мужчины

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи регионального СУ СКР в сотрудничестве с ГУ МВД России по Саратовской области и ОП № 3 в составе УМВД России по Саратову установили личность погибшего, чье обгоревшее тело было найдено 19 марта на окраине микрорайона Солнечный-2.

Найденным в посадках оказался 42-летний житель Саратова. На теле мужчины выявлены множественные повреждения, а также следы термического воздействия в области головы, туловища и конечностей.

В рамках уголовного дела об убийстве следователи получили информацию о человеке, который может быть причастен к преступлению.

По подозрению в нем задержан 56-летний саратовец. В настоящее время с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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