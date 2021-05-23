Володин отметил отсутствие системной работы по строительству дорог в Саратовской области

На встрече с жителями Базарно-Карабулакского района Саратовской области, котрая состоялась на этой неделе, председатель ГД РФ Вячеслав Володин предложил определить приоритеты в строительстве дорог. Речь идет об устранении дорожных разрывов и появлении «перемычек» между районами.

- Надо посмотреть, что можно сделать уже в этом году, а где требуется подготовить проектную документацию, с тем чтобы на следующий год заложить сами работы, - сказал Володин.

Он отметил, что после передачи дорог на федеральный уровень у региона сэкономлены средства, но системная работа по строительству новых дорог почему-то не ведется.

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