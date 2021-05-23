В Саратове мужчина погиб от удара электротоком

В квартире погибшего работают следователи Фото: СУ СКР по Саратовской области

Днем 22 мая житель Саратова пришел в квартиру дома на Шелковичной, чтобы проведать своего 79-летнего отца. В спальне на полу он обнаружил тело родителя, который не подавал признаков жизни.

Приехавшие на место ЧП медики подтвердили смерть пожилого мужчины.

Следователи Фрунзенского отдела СУ СКР по Саратовской области осмотрели место происшествия и установили, что на теле мужчины есть следы опаления – на левой руке и левой ноге. Они характерны для случая поражения электрическим током.

Официально причины смерти мужчины установит судебно-медицинское исследование.

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