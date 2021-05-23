Еще 121 человек заразился коронавирусом в Саратовской области

Выявлен 121 случай заражения коронавирусом
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За минувшие сутки в Саратовской области был выявлен 121 случай заражения коронавирусом.
В оперативном штабе отметили, что из числа заболевших у 35 человек диагностирована пневмония.
Выздороветь за сутки удалось 243 гражданам.
Итого в регионе с начала пневмонии оказались заражены 61 812 человек, а победили болезнь 57 864 пациента.
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