Еще 121 человек заразился коронавирусом в Саратовской области

Выявлен 121 случай заражения коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшие сутки в Саратовской области был выявлен 121 случай заражения коронавирусом.

В оперативном штабе отметили, что из числа заболевших у 35 человек диагностирована пневмония.

Выздороветь за сутки удалось 243 гражданам.

Итого в регионе с начала пневмонии оказались заражены 61 812 человек, а победили болезнь 57 864 пациента.

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