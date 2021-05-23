Саратовцам дешево обходится баранина, маргарин и ржаной хлеб

Дешевле всего в ПФО купить черный хлеб в Саратовской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Саратовской области — низкий уровень цен среди регионов Приволжского федерального округа по восьми продуктам питания из минимального набора.

Региональное министерство экономического развития подсчитало, что дешевле всего в ПФО у нас выходит баранина, подсолнечное масло, маргарин, хлеб ржаной и ржано-пшеничный, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, рис, пшено и яблоки.

Также в апреле область заняла второе место по ценам на куриные яйца, третье — по ценам на замороженную рыбу, молоко и чай. Также достаточно дешевыми считаются говядина, огурцы, лук, вермишель и некоторые другие продукты.

Чиновники отмечают, что по итогам апреля стоимость минимального набора продуктов в регионе составила 4 158 рублей. Теперь область на втором месте в ПФО по этому показателю.

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