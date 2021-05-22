Почти 215 тысяч жителей Саратовской области проголосовали за территории для благоустройства

В Саратовской области почти 215 тыс. человек приняли участие в голосовании по выбору территорий и дизайн-проектов на платформе za.gorodsreda.ru.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве строительства и ЖКХ, только за эту неделю, с 17 мая, свой голос отдали 86 тыс. жителей.

На сайте есть дизайн-проекты 178 территорий: площадей, парков, скверов, набережных во всех 42 районах области.

Проголосовать до 30 мая может каждый человек старше 14 лет. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов по итогам голосования, будут благоустроены в 2022 году по нацпроекту «Жилье и городская среда», инициированному Президентом России Владимиром Путиным.

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