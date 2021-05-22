Ты и я одной крови: Вячеслав Максюта рассказал о поцелуях с паровозом

Вячеслав Максюта Фото: Дарья Вострикова

Сегодня, 22 мая, в ДК Заводского района Саратова прошла встреча с силачом Вячеславом Максютой.

На мероприятии он рассказал историю о том, как тащил паровоз. Это стало притчей на тему, почему нужно верить в себя.

Идея родилась во время распития фитнес-коктейлей с Алексеем Турчинским.

Вячеслав Максюта взял на себя решение вопросов с РЖД. Старое поколение сотрудников его не поняло, а начальство отреагировало положительно.

- Как здорово! Перекройте Рижский вокзал. А вам сколько нужно вагонов, — обратились к саратовскому силачу. Тот ответил, что нужно девять вагонов.

После этого спортсмен вернулся к себе на «родину» — в вагонное депо №2, чтобы научиться таскать паровозы. Но пойти навстречу ему не торопились — сказали, что нужно сначала составить письменные обращения. В итоге сотрудники депо разрешили тренироваться тайком.

- Принес лямки, глаза вылезли, а паровоз не сдвигается, — сказал он.

Три недели ничего не выходило. Потом Вячеслав Максюта услышал фразу «Ты и я одной крови» из мультика Маугли, который смотрел его сын.

Потом он обнял вагон и поцеловал его, сказав эту фразу. После этого вагоны начали ехать. Протащить удалось семь вагонов, в столице — 11.

- Если вы хотите чего-то добиться, верьте в это, пацаны! — напутствовал Вячеслав Максюта.

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