Ты и я одной крови: Вячеслав Максюта рассказал о поцелуях с паровозом

Вячеслав Максюта
Фото: Дарья Вострикова
Сегодня, 22 мая, в ДК Заводского района Саратова прошла встреча с силачом Вячеславом Максютой.
На мероприятии он рассказал историю о том, как тащил паровоз. Это стало притчей на тему, почему нужно верить в себя.
Идея родилась во время распития фитнес-коктейлей с Алексеем Турчинским.
Вячеслав Максюта взял на себя решение вопросов с РЖД. Старое поколение сотрудников его не поняло, а начальство отреагировало положительно.
- Как здорово! Перекройте Рижский вокзал. А вам сколько нужно вагонов, — обратились к саратовскому силачу. Тот ответил, что нужно девять вагонов.
После этого спортсмен вернулся к себе на «родину» — в вагонное депо №2, чтобы научиться таскать паровозы. Но пойти навстречу ему не торопились — сказали, что нужно сначала составить письменные обращения. В итоге сотрудники депо разрешили тренироваться тайком.
- Принес лямки, глаза вылезли, а паровоз не сдвигается, — сказал он.
Три недели ничего не выходило. Потом Вячеслав Максюта услышал фразу «Ты и я одной крови» из мультика Маугли, который смотрел его сын.
Потом он обнял вагон и поцеловал его, сказав эту фразу. После этого вагоны начали ехать. Протащить удалось семь вагонов, в столице — 11.
- Если вы хотите чего-то добиться, верьте в это, пацаны! — напутствовал Вячеслав Максюта.
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