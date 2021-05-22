На выезде из Саратова опрокинулся Mercedes Benz

Mercedes опрокинулся на Вольском тракте Фото: ГИБДД по Саратову

На Вольском тракте в Саратове сегодня, 22 мая, в 11:50 опрокинулся Mercedes Benz.

Как сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции, 46-летний водитель не справился с управлением.

Пострадала 37-летняя пассажирка, ее госпитализировали, и пятилетний ребенок, ему оказали помощь на месте.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.