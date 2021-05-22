Юлия Михалкова из «Уральских пельменей» убирала мусор на пляже в Саратове

На берегу Волги сегодня убирали мусор Фото: Александр Уриевский

В Саратове 22 мая на городском пляже прошла генеральная уборка. Ее провели в рамках экомарафона «Вода России» волонтеры и присоединившиеся к ним чиновники.

В мероприятии участвовали сотни людей Фото: Александр Уриевский

Центром внимания стала постоянный участник и гость таких акций, актриса шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова. Амбассадор таких волонтерских акций делала свою основную работу — привлекала внимание. Волонтеры буквально не давали ей проходу, постоянно прося о совместных фото. Надо отдать должное Юлии, Михалкова никому не отказала.

Но за автографами не забыли про уборку. Зампред Роман Ковальский, министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин, а также директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды РФ Илья Разбаш активно собирали мусор с острова, на котором находится городской пляж, пока Юлия позировала фотографам.

Волонтеры вместе с чиновниками набрали в результате несколько грузовиков различного мусора, который вывезут на утилизацию.

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