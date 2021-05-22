В центре Саратова отключили воду

В Саратове сегодня, 22 мая, отключили воду на нескольких улицах.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ориентировочно до 20:00 не будет водоснабжения на улицах Зарубина от Университетской до Горького, Горького от Кутякова до Соколовой, 2-я Садовая от Большой Садовой до Степана Разина, Большая Садовая от 2-й Садовой до Беговой.

В зоне пониженного давления дома на улице Чапаева от Ильинской площади до Зарубина.

Причиной отключения стали аварии на 2-й Садовой, 83 и Зарубина, 43.

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