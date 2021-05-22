«Взрослая жизнь — это много открытий»: депутат Андрей Воробьев пожелал выпускникам саратовского лицея «реализовать себя на родной земле»

Сегодня на спортплощадке лицея №15 Заводского района Саратова прошел Последний звонок. Выпускников поздравил депутат областной думы от «Единой России» Андрей Воробьев и почетная гражданка Саратова Галина Карпенко.
Андрей Воробьев вспомнил, как оканчивал школу:
«18 лет назад я окончил школу. Было много неизвестного, но я точно знал, что все зависит от меня. Взрослая жизнь — это много открытий и реализаций. Хочу пожелать, чтобы вы сделали самые сложные первые шаги в верном направлении. И самое главное, чтобы вы реализовали себя на родной земле».
Церемония завершилась небольшим концертом.
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