В Энгельсе во время погони за Toyota Camry полицейские врезались в «Калину»

Машина полиции врезалась в «Калину» во время погони за Camry Фото: ГИБДД по Саратовской области

Сегодня ночью, 22 мая, полицейская погоня закончилась ДТП на пересечении Тельмана и Волоха.

- В 02:40 26-летний водитель взвода ОБППСП МУ МВД России «Энгельсское» старший сержант полиции на «Ладе Гранта» со спецсигналами преследовал Toyota Camry, шофер которого не подчинялся требования полиции остановиться, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.

В результате служебное авто врезалось в «Ладу Гранта», которой управлял 62-летний мужчина.

В аварии пострадали два сотрудника полиции и водитель «Калины». Им назначили амбулаторное лечение.

Анализы всех участников ДТП показали, что они были трезвы, а вот алкоголь нашелся в крови 49-летнего водителя Toyota Camry, который к тому же оказался лишенным прав. На него составили протокол.

Проводится служебная проверка.

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