В Саратовской области за ночь сгорела баня и частный дом

В Саратовской области сегодня ночью, 22 мая, случилось два серьезных пожара.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, в 03:35 поступил сигнал о возгорании деревянной бани в поселке Степное. На место выезжали две единицы техники. Площадь пожара составила 70 кв. м. Предполагается, что он начался из-за неправильной эксплуатации печи.

В 05:13 загорелась кровля жилого частного дома в поселке Николевка Балаковского района. Площадь пожара составила 115 кв. м. На месте работали три единицы техники.

На этих пожарах никто не пострадал.

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