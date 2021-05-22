Евгений Ковалев поздравил выпускников саратовских школ с последним звонком

Сегодня волнительный и долгожданный день для выпускников — в школах Саратова и области звучат последние звонки. Белые фартуки, банты, учителя, которые говорят самые теплые слова.

Депутат Саратовской областной думы, региональный координатор проекта «Единая страна — доступная среда» партии «Единая Россия» Евгений Ковалев поздравил выпускников школы-интерната для обучающихся по адаптированным образовательным программам №5 и школы №10 города Саратова.

- Сегодня вы вступаете во взрослую жизнь. Это начало большого и интересного пути. Прощаетесь со своими учителями, которые за долгие годы стали по-настоящему близкими людьми. Они щедро делились своим опытом, переживали за каждого ученика и радовались победам. Хочется выразить учителям и родителям сердечную благодарность за труд, терпение и любовь.

В этот знаменательный день от всей души желаю каждому выпускнику удачи и целеустремленности, добиться задуманных целей, осуществить свои планы. Удачи на экзаменах, ярких побед и свершений! Пусть всегда, не зависимо от выбранной профессии, на вашем пути встречаются люди, которые будут вдохновлять, у которых можно будет учиться лучшему», — пожелал выпускникам Ковалев, поздравив их с праздником.