За сутки в Саратовской области выявили 119 случаев коронавируса

В Саратовской области за сутки выявили 119 новых случаев коронавируса. У 46 из всех новых заболевших пневмония.

Общее количество зараженных на 22 мая составляет 61 691, а выздоровевших — 57 621. За сутки вылечились 237 пациентов.

Больше всего новых заболевших в Саратове (50), Энгельсском районе (21), Балаковском (11), Петровском (6).

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