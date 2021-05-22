Доходы главы Саратова Михаила Исаева достигли 3 млн рублей

Глава Саратова Михаил Исаев с семьей. Фото из его Инстаграм

Вчера, 21 мая, на сайте администрации Саратова появились декларации о доходах мэра Михаила Исаева и его супруги.

Как следует из документа, за 2020 год глава города заработал 3,061 млн рублей. Таким образом, по сравнению с 2019 годом, когда он задекларировал 1,85 млн рублей, его доход увеличился на 1,2 млн рублей.

В собственности у Исаева только квартира площадью 158 кв. м.

Очень сильно за год выросли доходы супруги Михаила Исаева. За 2019-й она задекларировала 767 рублей, а уже за 2020-й — 1,840 млн рублей. Также она владеет двумя земельными участками общей площадью 1 789 кв. м, жилым домом 72 кв. м, баней.

Жена Михаила Исаева ездит на автомобиле Toyota Highlander, в прошлом году был Mitsubishi Outlander, а в 2018 внедорожника не было.

Также у супругов есть трое несовершеннолетних детей. Они пользуются квартирой площадью 158 кв. м.

Также стоит отметить, что в декларации за 2019 год указано, что у главы Саратова и его жены было по 1/3 доли квартиры площадью 32 кв. м. В новых сведениях о доходах этой недвижимости больше нет.

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