Около Саратова водитель без прав на «Жигулях» сбил двух лошадей

Водитель на «Жигулях» врезался в лошадей Фото: ГИБДД по Саратову

В Саратовском районе вчера поздним вечером, 21 мая, случилось ДТП на автоподъезде к селу Свинцовка.

- В 23:40 22-летний мужчина без прав ехал на ВАЗ-210540 со стороны Саратова. На высокой скорости он не справился с управлением и сбил двух лошадей, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД по Саратовской области.

Животные погибли, а водитель с травмами попал в больницу.

Водитель попал в больницу Фото: ГИБДД по Саратову

Лошади погибли Фото: ГИБДД по Саратову

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