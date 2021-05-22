В Саратовской области проходит Последний звонок

Больше 20 тысяч школьников отмечают Последний звонок Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Саратовской области сегодня, 22 мая, проходит праздник Последний звонок.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве образования, со школой прощаются свыше 10,2 тыс. одиннадцатиклассников и почти 21 тыс. девятиклассников.

С Последним звонком ребят поздравил губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

- Уважаемые выпускники! Впереди у вас экзамены, проверка полученных знаний. И начинается новый этап в жизни – принятия самостоятельных решений, выбора профессии, продолжения учебы. Важно, чтобы вы стали классными специалистами, смогли заниматься любимым делом, реализовали свои мечты в родном регионе.

Дорогие учителя! Примите слова благодарности за ваш самоотверженный труд, стремление раскрыть способности учеников.

Родителям огромное спасибо за надежную поддержку детей в школьные годы: в образовании, спорте, творчестве.

Успешное будущее нашей области тесно связано с сегодняшними выпускниками, чьи силы, таланты, смелые идеи нацелены на развитие и уверенное движение вперед.

Искренне желаю всем крепкого здоровья, веры в себя, удачи, успехов и больших жизненных побед! — поздравил губернатор.

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