Гроза и сильный ветер придут 22 мая в Саратовскую область

В Саратовской области сегодня, 22 мая, ожидается теплый день с кратковременными дождями и грозой.
- Ветер северного направления будет дуть со скоростью 6–11 м/с и порывами 15–18 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.
При этом в Левобережье будет гораздо жарче, чем в Правобережье.
В целом по области будет +28… +33 градуса, но на правом берегу Волги может похолодать до +18… +23 градусов, а на левом — может разогреться до +35… +38 градусов.
В 2020 году 22 мая было тепло — +16… +18 градусов.
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