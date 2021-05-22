Гроза и сильный ветер придут 22 мая в Саратовскую область

В Саратовской области сегодня, 22 мая, ожидается теплый день с кратковременными дождями и грозой.

- Ветер северного направления будет дуть со скоростью 6–11 м/с и порывами 15–18 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

При этом в Левобережье будет гораздо жарче, чем в Правобережье.

В целом по области будет +28… +33 градуса, но на правом берегу Волги может похолодать до +18… +23 градусов, а на левом — может разогреться до +35… +38 градусов.

В 2020 году 22 мая было тепло — +16… +18 градусов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.