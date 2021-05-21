В Саратове пьяный мужчина ножом убил пожилого отца

В Кировском районе Саратова осудили 36-летнего местного жителя за убийство отца.

- Преступление произошло вечером 19 декабря 2020 года в квартире дома по улице Посадского. Мужчина пил в своей комнате спиртное. Это не понравилось его 65-летнему отцу, и он прокомментировал образ жизни сына. Злоумышленник разозлился, схватил нож, вышел из комнаты и ударил им папу в живот и левое плечо, — сообщили «КП-Саратов» в областном Следственном комитете.

Супруга пожилого человека вызвала ему скорую помощь, но он умер в больнице спустя пять дней от проникающего колото-резаного ранения живота с повреждением внутренних органов.

Свою вину мужчина признал и даже раскаялся. Суд отправил его в колонию строгого режима на 8,5 года.

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