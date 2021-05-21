В Саратовской области завершилась «Туриада-2021»

В Саратовской области прошло закрытие «Туриады-2021» Фото: Мария Франко

Сегодня, 21 мая, прошло закрытие спортивно-туристского лагеря «Туриада» в Саратовской области.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на торжественную церемонию приехал полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Были объявлены победители «Туриады».

Культурно-познавательный туризм:

Самарская область — 3 место

Удмуртская республика — 2 место

Саратовская область — 1 место

Авторская песня:

Пензенская область — 3 место

Пермский край — 2 место

Кировская область — 1 место

Губернатор Радаев наградил победителей по спортивному туризму общего командного зачета:

Пермский край — 3 место

Удмуртская республика — 2 место

Республика Татарстан — 1 место

Полпред Игорь Комаров наградил кубком ПФО общего командного зачета:

Пешеходная эстафета:

Пермский край — 3 место

Саратовская область — 2 место

Республика Марий Эл — 1 место

Общий командный зачёт «Туриады»:

Саратовская область — 3 место

Удмуртская республика — 2 место

Пермский край — 1 место

Напомним, «Туриада» проходила с 18 по 21 мая. В ней участвовали 14 делегаций из регионов ПФО.

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