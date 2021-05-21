В Саратовской области завершилась «Туриада-2021»

В Саратовской области прошло закрытие «Туриады-2021»
Фото: Мария Франко
Сегодня, 21 мая, прошло закрытие спортивно-туристского лагеря «Туриада» в Саратовской области.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на торжественную церемонию приехал полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и губернатор Саратовской области Валерий Радаев.
Были объявлены победители «Туриады».
Культурно-познавательный туризм:
Самарская область — 3 место
Удмуртская республика — 2 место
Саратовская область — 1 место
Авторская песня:
Пензенская область — 3 место
Пермский край — 2 место
Кировская область — 1 место
Губернатор Радаев наградил победителей по спортивному туризму общего командного зачета:
Пермский край — 3 место
Удмуртская республика — 2 место
Республика Татарстан — 1 место
Полпред Игорь Комаров наградил кубком ПФО общего командного зачета:
Пешеходная эстафета:
Пермский край — 3 место
Саратовская область — 2 место
Республика Марий Эл — 1 место
Общий командный зачёт «Туриады»:
Саратовская область — 3 место
Удмуртская республика — 2 место
Пермский край — 1 место
Напомним, «Туриада» проходила с 18 по 21 мая. В ней участвовали 14 делегаций из регионов ПФО.
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