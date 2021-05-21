Кинотеатр «Победа» в Саратове пытаются забрать у шести бизнесменов через суд

Кинотеатр «Победа»
Фото: Ольга Симонова
Глава Саратова Михаил Исаев рассказал, что в суд подан иск об истребовании кинотеатра «Победа» из незаконного владения.
Как рассказал мэр в своем Инстаграм, заявление подало Территориальное управление Росимущества.
- Ведомство просит истребовать у шести индивидуальных предпринимателей – ИП Аксененко В.В., ИП Фадеев В.О., ИП Кагиян С.Г., ИП Макеенко М.А., ИП Жидкова Т.В., ИП Бичахчян А.С. – из незаконного владения земельный участок и здание, — написал Исаев.
Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин возмутился тем, что здание оказалось в частных руках.
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