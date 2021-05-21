На «Туриаду» в Саратовской области предложили пускать детей с 6 класса

Полпред Президента в ПФО Игорь Комаров выступил на закрытии «Туриады» Фото: Мария Франко

Сегодня, 21 мая, в Хвалынске прошло закрытие спортивно-туристского лагеря «Туриада-2021».

Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров выступил на мероприятии и отметил, что все организовано на хорошем уровне. Он подчеркнул, что руководство Саратовской области смогла в непростых условиях организовать мероприятие с учетом необходимых требований.

- Уже несколько предложений поступило. Начали обсуждать вопросы, вплоть до финансирования на следующий год. Могут появиться новые направления, что послужат стартапами, и у ребят будет больше интереса. Были планы придать событию международный характер. Ковид, конечно, повлиял, но были заявки из других стран: Армении, Беларуси, из центральной Азии, — рассказал Комаров.

Губернатор области Валерий Радаев заявил, что полпред уже дал несколько поручений на следующую «Туриаду».

Кроме того, поступили предложения, чтобы снизить возраст участников Туриады до учеников шестого класса, провести в течение года еще одну «Туриаду».

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