Полпред Комаров предложил расширить «Туриаду» в следующем году

Полпред Игорь Комаров посидел с молодежью у костра Фото: Мария Франко

Сегодня, 21 мая, в спортивный-туристский лагерь «Туриада-2021» приехал полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров вместе с губернатором Радаевым для награждения победителей на торжественном закрытии.

Комаров осмотрел территорию горнолыжного курорта «Хвалынский», на которой развернули палаточный лагерь спортсменов "Туриады". Он поблагодарил сотрудников МЧС, областной службы спасения и полицейских за организацию безопасности на территории соревнований.

Комаров и Радаев пообщались с активными участниками соревнований около котелка, а также послушали исполнение песен у костра.

. Фото: Мария Франко

- Здорово, что мы все здесь сегодня собрались, – отметил Комаров, повторив слова известной бардовской песни Олега Митяева.

- Компенсируем ковидный пропуск? Надо год как за два, – обратился к участникам "Туриады" Комаров, когда спросил их мнение о летних соревнованиях.

Ребята попросили "еще больше "Туриады", а также добавили, что не хотят уезжать домой.

Комаров обратился к организаторам, чтобы те учли мнения молодежи о работе и проведении соревнований для улучшения условий и расширения состава участников на будущий год.

Спортивный-туристский лагерь "Туриада" проходит в Саратовской области с 18 по 21 мая. Основные старты провели на территории горнолыжного курорта «Хвалынский», а соревнования на водной дистанции провели в Балакове. В Саратовскую область для участия приехали команды из всех 14 регионов ПФО.

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