Полпред Игорь Комаров на «Туриаде» выстрелил из нагана и примерил галстук

Игорь Комаров и Валерий Радаев прибыли на "Туриаду" Фото: Мария Франко

Сегодня, 21 мая, в спортивный-туристский лагерь «Туриада-2021» в Хвалынский район Саратовской области приехал полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров. Он вместе с губернатором Радаевым будет награждать победителей «Туриады» на торжественном закрытии.

Комаров планирует осмотреть территорию соревнований, которая расположилась в горнолыжном курорте «Хвалынский».

. Фото: Мария Франко

Комарову и Радаеву выдали красные галстуки и белые кепки с символикой лагеря, вип-гости с благодарностью приняли сувениры.

Затем полпред Комаров выстрелом из нагана дал старт забегу на Кубок ПФО.

Напомним, в соревнованиях участвуют 14 делегаций из Приволжского федерального округа, в составе команд около 500 участников. Сегодня день закрытия соревнований, они стартовали 18 мая.

Перед посещением Хвалынска Комаров успел осмотреть Парк покорителей космоса, который был сооружен на месте приземления Гагарина по инициативе председателя ГД Вячеслава Володина.

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