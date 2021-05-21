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Общество21 мая 2021 16:06

Полпред Комаров посетил "Парк покорителей космоса" на месте приземления Гагарина

Источник:kp.ru
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Полпред Комаров в парке покорителей космоса

Полпред Комаров в парке покорителей космоса

Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров посетил Парк покорителей космоса им. Ю.А.Гагарина. Его сопровождали Губернатор Валерий Радаев, главный федеральный инспектор по Саратовской области Виталий Сластной.

В ходе экскурсии полпред осмотрел экспозицию мемориального комплекса, возложил цветы к монументу первому космонавту.

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Губернатор вручил Игорю Комарову памятные подарки в честь юбилея первого полёта человека в космос.

Полпред отметил, что получил замечательные впечатления от посещения Парка покорителей космоса.

- Место приземления Юрия Гагарина - знаковое. Очень здорово, что оно хранится, получило развитие. Следующим этапом будет переход на федеральный уровень. Хочу всем пожелать успехов, - сказал Комаров.

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