Полпред Комаров посетил "Парк покорителей космоса" на месте приземления Гагарина

Полпред Комаров в парке покорителей космоса

Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров посетил Парк покорителей космоса им. Ю.А.Гагарина. Его сопровождали Губернатор Валерий Радаев, главный федеральный инспектор по Саратовской области Виталий Сластной.

В ходе экскурсии полпред осмотрел экспозицию мемориального комплекса, возложил цветы к монументу первому космонавту.

.

Губернатор вручил Игорю Комарову памятные подарки в честь юбилея первого полёта человека в космос.

Полпред отметил, что получил замечательные впечатления от посещения Парка покорителей космоса.

- Место приземления Юрия Гагарина - знаковое. Очень здорово, что оно хранится, получило развитие. Следующим этапом будет переход на федеральный уровень. Хочу всем пожелать успехов, - сказал Комаров.