Саратовцы в эту субботу могут провериться на рак кожи

Завтра, 22 мая, в областном клиническом онкологическом диспансере пройдет акция «День диагностики меланомы».

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения региона, гражданам проведут осмотры врачи-онкологи и при необходимости назначат лечение.

Акция пройдет в Саратове по адресу: Смирновское ущелье, 1в. В Вольске по адресу: улица Пионерская, 59а, строение 3. При себе нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Необходима предварительная запись по номеру: 8 (8452) 39-44-20.

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