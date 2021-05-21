В Саратове перекроют улицы Гоголя и Мясницкая на неопределенный срок

В Саратове с завтрашнего дня, 22 мая, перекроют две улицы — Гоголя и Мясницкая.

Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», на улице Зарубина начинается реконструкция тепломагистрали на участке между улицами Симбирская и Радищева.

Проезд закрывается по улице Гоголя между Радищева и Мясницкой и Мясницкая между Татарской и Гоголя, включая перекресток. Автомобилисты могут объезжать через Кутякова и Татарскую.

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