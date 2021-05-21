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Общество21 мая 2021 14:55

В Парк покорителей космоса в Саратовской области приехал Роман Абрамович

Он принял участие в его создании
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Роман Абрамович посещает Парк покорителей космоса. Фото из паблика «Володин. Саратов»

Роман Абрамович посещает Парк покорителей космоса. Фото из паблика «Володин. Саратов»

Сегодня, 21 мая, Парк покорителей космоса в Энгельсском районе Саратовской области посещает Роман Абрамович. Вместе с ним находится председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Фото из паблика «Володин. Саратов»

Напомним, миллиардер принял участие в создании Парка.

Идея строительства мемориального комплекса принадлежит председателю Госдумы Вячеславу Володину. Проект был реализован в рамках государственно-частного партнерства.

Фото из паблика «Володин. Саратов»

- На предложение принять участие в этом проекте откликнулся Роман Аркадьевич Абрамович. Он родился в Саратове, и в общем-то это стало аргументом. Плюс это была та тема, которая его заинтересовала, и он выступил здесь второй стороной, — отмечал ранее Володин.

Фото из паблика «Володин. Саратов»

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