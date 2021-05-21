В составе сборной России на ЧМ в Риге сыграют воспитанники саратовской спортшколы

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Два хоккеиста, начинавшие тренироваться в Саратове, в составе сборной России примут участие в чемпионате мира, который стартует сегодня, 21 мая, в Риге, Латвия.

В составе главной сборной страны дебютируют Рушан Рафиков и Артем Швец-Роговой. Первый играет в защите за ярославский «Локомотив», второй — нападающий Санкт-Петербургского СКА.

Свои первые шаги в хоккее ребята делали в СШОР по хоккею «Кристалл» под руководством Виктора Жукова.

Из взрослых игроков, играющих за саратовский «Кристалл», в сборную России никто не попадает, что говорит о качестве в первую очередь, детского и юношеского хоккея и тренеров в Саратове.

Первый матч турнира сборная России сыграет против сборной Чехии в 17:15 по саратовскому времени уже сегодня, 21 мая.

В интервью порталу Чемпионат.ком Рушан Рафиков сказал, что родные велели «без золота не возвращаться».

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