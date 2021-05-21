В Саратове ГИБДД 21 мая проводит профилактическое мероприятие «Обгон»

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Сегодня, 21 мая, особенно внимательно сотрудники будут следить за выездом на полосу встречного движения, пересечение сплошной и т. д.

Обгон является наиболее опасным маневром в процессе дорожного движения, нарушение его правил приводят к ДТП с тяжелыми последствиями. В Саратовской области в последнее время участились случаи аварий при совершении обгона.

- Городская ГИБДД напоминает, что обгон либо пересечение сплошной линии разметки с выездом на встречную полосу предусматривают наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей или лишение водительских прав на срок от четырех до шести месяцев, — уточнили в инспекции.

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