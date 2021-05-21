Подрядчик стройки в Вольске выплатит почти полмиллиона рублей за переломанные кости рабочего

В Вольске осудили 41-летнего местного жителя за нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

- Подсудимый, являясь исполнителем субподряда по капремонту мягкой кровли дома на Звездной улице, 12, не предоставил страховку рабочим, не провел инструктаж по технике безопасности, не дал опытного наставника. Из-за этого 30 октября с козырька балкона на четвертом этаже упал один из рабочих. Он выжил, но получил многочисленные травмы, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Суд оштрафовал подрядчика на 50 тыс. рублей и обязал выплатить подсудимому компенсацию 400 тыс. рублей.

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